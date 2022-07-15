Госдума разрешила оплачивать материнским капиталом частные детсады

15 июля Госдума на внеочередном пленарном заседании приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

Данный проект был направлен депутатам еще в ноябре 2019 года. Он призван повысить доступность дошкольного образования. Его авторы отмечают, что из-за того, что средства маткапитала нельзя перечислять лицензированным ИП, недовольные родители часто обращаются в суд и в прокуратуру.