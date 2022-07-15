Госдума разрешила оплачивать материнским капиталом частные детсады

15 июля Госдума на внеочередном пленарном заседании приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.
Данный проект был направлен депутатам еще в ноябре 2019 года. Он призван повысить доступность дошкольного образования. Его авторы отмечают, что из-за того, что средства маткапитала нельзя перечислять лицензированным ИП, недовольные родители часто обращаются в суд и в прокуратуру.
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Как передает ТАСС, с 1 января нынешнего года размер материнского капитала вырос до 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи — на второго. За получением сертификата родителям следует обращаться в территориальный орган ПФР или в МФЦ.
Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также эти деньги можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.