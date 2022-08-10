«Есть было не надо»: Лукерья Ильяшенко вспомнила, как мечта стать балериной закалила ее в детстве

В кино молодая актриса Лукерья Ильяшенко пришла из балета. Артистка с детства танцевала и претерпела множество трудностей на пути к своей мечте стать знаменитой танцовщицей.

«Мама потащила меня на «Щелкунчика» — пока остальные дети рыдали, я смотрела и думала, что мечтаю стать великой балериной», — вспоминает актриса начало своей детской мечты.

В юном возрасте Лукерье пришлось вытерпеть немало трудностей. В семь лет родители увезли из Самары в Москву, где девочке пришлось привыкать к новой школе и новому окружению. Через два года отец умер и в семье настали поистине темные времена.