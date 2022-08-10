«Есть было не надо»: Лукерья Ильяшенко вспомнила, как мечта стать балериной закалила ее в детстве

В кино молодая актриса Лукерья Ильяшенко пришла из балета. Артистка с детства танцевала и претерпела множество трудностей на пути к своей мечте стать знаменитой танцовщицей.
«Мама потащила меня на «Щелкунчика» — пока остальные дети рыдали, я смотрела и думала, что мечтаю стать великой балериной», — вспоминает актриса начало своей детской мечты.
В юном возрасте Лукерье пришлось вытерпеть немало трудностей. В семь лет родители увезли из Самары в Москву, где девочке пришлось привыкать к новой школе и новому окружению. Через два года отец умер и в семье настали поистине темные времена.
«Вообще трэш. Мать осталась одна. И действительно был момент, когда летом совсем не было денег, и в парке около храма Ильи Пророка на Преображенской площади мы собирали яблоки, чтобы поесть. Хорошо, что нам, балетным детям, приходилось следить за формой, поэтому есть было не надо. Жили без изысков: я ничего, кроме танца, не видела — утром общеобразовательные предметы, потом профильные балетные, и так до девяти вечера шесть дней в неделю», — рассказала Ильяшенко журналу «Москвич».
«А летом нас отправляли в пионерские лагеря с балетным уклоном. Но если есть конкретная цель и мечта, можно вытерпеть что угодно. В четыре года точно решила, что хочу быть великой балериной. Ради этого можно и помучиться в лагерях, где тебя, не успела ты еще встать, растягивают, потом ты бежишь пять километров, плывешь столько же, обратно, слава богу, можно идти пешком. Постоянно отбирают печенье, чтобы жирной не была».
«Все это казалось совершенно нормальным, более того, сильно закалило. Я поняла, что круто иметь цель — это духовные костыли неверующего человека».
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Напомним, 33-летняя Лукерья Ильяшенко снялась в сериалах «Молодежка», «Сладкая жизнь», «Измены», «Налет», «Ноль», «Бихэппи», «Сергий против нечисти», а также в фильмах «Танцы насмерть», «Про любовь. Только для взрослых», «Аванпост» и других проектах.