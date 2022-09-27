Эксперт рассказала, почему нельзя покупать детям игрушки из натурального меха

Покупая ребенку новую игрушку, родители должны знать, на что следует обращать внимание. Например, большое значение имеют упаковка и маркировка изделия. Подробности и секреты выбора раскрыла предприниматель Анастасия Галан.

«Упаковка — внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции.

Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях. Несомненный плюс — наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС», - пояснила Анастасия.