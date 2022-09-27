Эксперт рассказала, почему нельзя покупать детям игрушки из натурального меха

Покупая ребенку новую игрушку, родители должны знать, на что следует обращать внимание. Например, большое значение имеют упаковка и маркировка изделия. Подробности и секреты выбора раскрыла предприниматель Анастасия Галан.
«Упаковка — внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции.
Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях. Несомненный плюс — наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС», - пояснила Анастасия.
Кроме того, эксперт рекомендует воздержаться от покупки игрушек, сделанных из натуральной кожи и меха.
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«Не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Габариты. При выборе игрушки обратите внимание на размер игрушки, чтобы он соответствовал возрасту.
Даже если игрушка имеет внушительные габариты, следует убедиться, что она не может распасться на несколько мелких частей», - приводит слова Анастасии Галан телеканал «360» со ссылкой на NEWS.ru.