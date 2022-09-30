Джордж Клуни рассказал об «ужасной ошибке», которую допустил в воспитании детей

Ранее актер Джордж Клуни хвастался, что его 5-летние дети-близнецы Элла и Александр знают уже три языка. Но в новом интервью звездный папаша признался, что один из этих языков стал большой проблемой в их семье.

28 сентября 61-летний Джордж и его жена-юрист Амаль стали гостями телешоу CBS Mornings. В этой беседе звезда кино поделился, что они с супругой допустили большую ошибку.