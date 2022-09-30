Джордж Клуни рассказал об «ужасной ошибке», которую допустил в воспитании детей

Ранее актер Джордж Клуни хвастался, что его 5-летние дети-близнецы Элла и Александр знают уже три языка. Но в новом интервью звездный папаша признался, что один из этих языков стал большой проблемой в их семье.
28 сентября 61-летний Джордж и его жена-юрист Амаль стали гостями телешоу CBS Mornings. В этой беседе звезда кино поделился, что они с супругой допустили большую ошибку.
«Мы совершили ужасную ошибку - мы учили их итальянскому, — цитирует Клуни издание People. - Сами мы не говорим по-итальянски, поэтому мы вооружили их языком, который они могут использовать против нас. Мы оба действительно не знаем, о чем они говорят».
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Напомним, у звездной семьи есть шикарный дом в Италии, где они частенько отдыхают. Так что итальянский язык детям Клуни действительно полезен. Но сама ситуация довольно комичная - когда наследники кажутся своим родителям иностранцами.