Двигай тазом: юная дочь Брюса Уиллиса научила папу танцу из TikTok

Актер веселится с семьей, несмотря на заболевание.
Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: Global Look Press

Ушедший на покой голливудский актер Брюс Уиллис теперь может уделять больше времени семье.

На днях его жена Эмма Хемминг выложила в социальную сеть забавное видео, на котором 10-летняя дочь кинозвезды Мейбл учит своего 67-летнего папаню танцевать.

Брюс разучивает энергичные движения тазом, хотя его попытки больше веселят дочурку. На фоне играет хит из TikTok от рэперши Лиззо About Damn Time.

«Проводим эти выходные с пользой!» - подписала ролик Хемминг.

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Напомним, в начале 2022 года семья Уиллиса сообщила публике, что звезда боевиков завершает карьеру из-за возрастных заболеваний мозга. Правда, недавно прошел слух, что Брюс хочет продолжать сниматься, несмотря на неутешительный диагноз.

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