Двигай тазом: юная дочь Брюса Уиллиса научила папу танцу из TikTok

Брюс разучивает энергичные движения тазом, хотя его попытки больше веселят дочурку. На фоне играет хит из TikTok от рэперши Лиззо About Damn Time.

«Проводим эти выходные с пользой!» - подписала ролик Хемминг.

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Напомним, в начале 2022 года семья Уиллиса сообщила публике, что звезда боевиков завершает карьеру из-за возрастных заболеваний мозга. Правда, недавно прошел слух, что Брюс хочет продолжать сниматься, несмотря на неутешительный диагноз.