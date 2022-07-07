Дочь Виктории Бекхэм отчитала звездную маму за слишком короткие юбки периода Spice Girls

Виктория Бекхэм не хочет пускать свою 10-летнюю дочь Харпер в социальные сети.

В новом интервью бывшая солистка Spice Girls, а ныне модельер и многодетная мама призналась, что ее реально беспокоит, как дочурка будет представлена в соцсетях и не столкнется ли с бодишеймингом.

«Она в том возрасте, когда ее тело начнет меняться. Но речь идет о том, чтобы убедиться, что мы много общаемся как семья, и она окружает себя хорошими друзьями, — рассказала Виктория о своей дочери. - Но это (выход в соцсети, - Прим. авт.) довольно страшно, не буду врать».

48-летняя Бекхэм говорит, что ее наследница не из тех девочек, что выходят на улицу при полном макияже и в укороченном топе. Харпер растет приличной леди.

«Недавно она сказала мне: «Мама, я видела твои фотографии, когда ты была в Spice Girls, и твои тогдашние юбки просто неприемлемы. Они были слишком короткими», - цитирует Викторию австралийская версия журнала Vogue. - Затем вмешался Дэвид и сказал: «Конечно, Харпер! Они действительно были такими». «И ей на самом деле было очень противно, насколько коротки мои юбки. Я спросила: «Ты никогда не будешь носить такие?» Она сказала: «Абсолютно нет». Ну, посмотрим».

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Напомним, в звездной семье Бекхэмов трое сыновей и только одна дочка. Старший наследник Дэвида и Виктории недавно женился на богатой невесте.

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