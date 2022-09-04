«Дети сами выбирают тематику праздников»: Самойлова устроила дочери день рождения в японской стиле

3 сентября звездные родители Джиган и Оксана Самойлова отметили день рождения своей средней дочери Леи. В 2022 году девочке исполнилось 8 лет.
Мама юной именинницы выложила в соцсети множество фотографий с праздника, который был устроен в японском стиле, потому что она сама так пожелала.
«Каждый год дети сами выбирают тематику своих праздников, - отметила Самойлова. - Лея сейчас фанатеет по Японии и аниме. Она даже записалась учить японский язык. Но что-то мне подсказывается, что это ненадолго. Но праздник в этой тематике получился просто волшебно красивым».
Лея в свой день рождения стала героиней аниме. Фото: соцсети
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8-летняя Лея примерила детскую версию кимоно, затем переоделась в Сейлормун, полетала в руках аниматора и даже помахала катаной. Ее сестры Ариела и Майя тоже нарядились в тематические костюмы. А праздничное помещение было украшено сакурой и другими атрибутами японской культуры.