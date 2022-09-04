«Дети сами выбирают тематику праздников»: Самойлова устроила дочери день рождения в японской стиле

3 сентября звездные родители Джиган и Оксана Самойлова отметили день рождения своей средней дочери Леи. В 2022 году девочке исполнилось 8 лет.

Мама юной именинницы выложила в соцсети множество фотографий с праздника, который был устроен в японском стиле, потому что она сама так пожелала.