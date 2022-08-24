Дети Кейт Миддлтон переводятся в новую школу: родители других учеников напряглись

Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца в Лондоне в Виндзор, поближе к королеве Елизавете II. В сентябре этого года их дети 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний проказник Луи начнут ходить в новую школу.

Королевских наследников перевели в школу Ламбрук в Беркшире — прекрасное место в сельской местности, где есть все для хорошего образования, включая различные кружки, бассейн, животных и большую территорию, где можно бегать и исследовать природу. Ну просто «Гарри Поттер» какой-то!

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