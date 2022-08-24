Дети Кейт Миддлтон переводятся в новую школу: родители других учеников напряглись

Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца в Лондоне в Виндзор, поближе к королеве Елизавете II. В сентябре этого года их дети 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний проказник Луи начнут ходить в новую школу.
Королевских наследников перевели в школу Ламбрук в Беркшире — прекрасное место в сельской местности, где есть все для хорошего образования, включая различные кружки, бассейн, животных и большую территорию, где можно бегать и исследовать природу. Ну просто «Гарри Поттер» какой-то!
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Британские журналисты отмечают, что герцоги Кембриджские захотели больше конфиденциальности, в первую очередь, ради своих детей — чтобы у них было самое обычное детство. Выбор Ламбрука вдали от городской суеты кажется прекрасным решением для королевской семьи.
Вот только родители учеников, которые уже учатся там, напряглись. Они ведь тоже хотели спокойной жизни для своих детей, а теперь возле школы постоянно будут крутиться репортеры и папарацци — ведь здесь учатся наследники престола.
«Посмотрим, что будет. Если все станет слишком сумасшедшим, мы не будем отправлять туда нашего второго ребенка, — цитирует одного из родителей британское издание The Telegraph. — Нам нравится, как есть сейчас».
Действительно, что одним ученикам хорошо, для других становится проблемой. А вы хотели бы, чтобы ваш ребенок учился вместе с наследником знаменитости?