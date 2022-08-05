«Дети должны рождаться в любви»: Родион Газманов выразил свое отношение к «чайлдфри»

В июле 2022 года певец Родион Газманов отметил 41 год. Но обзаводиться семьей и наследниками артист не спешит.
В новом интервью его спросили об отношении к детям. Может, Родион убежденный «чайлдфри» или отложил создание семьи на потом?
«Я считаю, что дети — это большая ответственность, и вариант «стерпится, слюбится» пробовать не хотелось бы. Зачем делать ходы, которые в теории могут сделать несчастными трех человек? Поэтому я очень серьезно отношусь к выбору человека, с которым буду заводить детей, - пояснил младший Газманов изданию «А теперь внимание!»
«Позиция «чайлдфри», как и позиция «давайте заселим эту планету» — это очень неправильно, с моей точки зрения. Потому что не из того исходит. Когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, от которого хочешь детей, тогда ты не задаешь себе вопросов о том, что ты будешь с ними делать, как их прокормить. У вас просто все получается. Дети должны рождаться в любви».
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В том же интервью певец отметил, что ему нужна одновременно красивая и умная девушка. С которой можно было бы «играть в интеллектуальные игры на раздевание».