«Давайте создавать настоящих героев»: Анну Хилькевич расстроили игрушки, продаваемые в кинотеатре

10 июля актриса Анна Хилькевич побывала на премьере отечественного мультфильма «Забытое чудо», в котором озвучила одну из героинь.

По словам 35-летней звезды «Универа», картина несет в себе глубокий смысл, адаптированный под понятный для детей развлекательный формат. Но, посетив кинотеатр, мама двух девочек была огорчена товарами для детей, которые там увидела.

«Я, когда выходила из кинотеатра, чтобы купить попкорн домой, обратила внимание на товары, лежащие на полках магазина при кинотеатре. Там все, абсолютно все герои совершенно не наших фильмов и мультиков… Там все, что угодно… Бэтмен, Джокер, этот ужасный «амонгас» (компьютерная игра Among Us, - Прим. авт.)… Раньше бы, может, внимания не обратила, а сейчас в глаза бросается такое», - пишет Анна в Telegram. «Ведь у нас так много добрых, смелых, отважных героев в мультиках и фильмах. Давайте создавать и воссоздавать настоящих героев. Которые проходят через трудности, но на опыте которых всегда можно в очередной убедиться, что добро всегда сильнее зла».

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Добавим, что мультфильм, в создании которого приняла участие актриса, выйдет в кинотеатрах 16 июля. А 14-го числа в прокат вернутся первые три картины из серии «Три богатыря». Ранее этим летом состоялся релиз нового отечественного анимационного фильма «Кощей. Похититель невест».

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