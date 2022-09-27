«Быть лучшей мамой»: жена Алека Болдуина поделилась, как непросто уделять время семерым детям

22 сентября голливудский актер Алек Болдуин и его жена, инструктор по йоге Хилария Болдуин стали родителями в седьмой раз (для мужчины это уже восьмой ребенок) — у них родилась дочь Илария Каталина Ирена.

26-го числа многодетная мама вышла в социальную сеть, чтобы поделиться своей «материнской виной».