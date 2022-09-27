«Быть лучшей мамой»: жена Алека Болдуина поделилась, как непросто уделять время семерым детям

22 сентября голливудский актер Алек Болдуин и его жена, инструктор по йоге Хилария Болдуин стали родителями в седьмой раз (для мужчины это уже восьмой ребенок) — у них родилась дочь Илария Каталина Ирена.
26-го числа многодетная мама вышла в социальную сеть, чтобы поделиться своей «материнской виной».
«Нужно убедиться, что другие мои дети чувствуют, что у них есть мамино время, — написала 38-летняя Хилария. — Принесение ребенка домой — это волшебство, и это всегда переход, который мы все чувствуем. Я снова пытаюсь сбалансировать материнство с помощью грудного вскармливания, исцеления и суеты, чтобы все мои дети чувствовали, что я здесь, чтобы быть лучшей мамой, которой я могу быть».
Хилария Болдуин с малышами Эдуардо и Люсией. Фото: соцсети
Госпожа Болдуин добавила, что у нее уже большой опыт в распределении материнской любви, так как семеро детей – это не шутка. В любом случае дети будут капризничать, требуя внимания.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что, кроме новорожденной, у звездной пары подрастают 9-летняя Кармен, 7-летний Рафаэль, 6-летний Леонардо, 4-летний Ромео, 2-летний Эдуардо и малышка Люсия, которой только 18 месяцев. Последняя появилась на свет посредством суррогатной матери.