«Буду любить сына так же сильно, как свою кошку?»: Дженнифер Лоуренс поделилась эмоциями от материнства

В феврале 2022-го голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой. И вот, спустя полгода она решила рассказать о мыслях и эмоциях, которые ей принес этот новый статус.

«Так страшно говорить о материнстве. Только потому, что оно у всех разное. Если я скажу: «Это было потрясающе с самого начала», некоторые женщины подумают: «Сначала для меня это не было потрясающим», и почувствуют себя плохо», - поделилась 32-летняя звезда в новом интервью.

«К счастью, у меня так много подруг, которые были честными. Некоторые признавались, что это страшно. Вы можете включиться не сразу. Возможно, вы не влюбитесь (в малыша, - Прим. авт.) сразу. Поэтому я чувствовала себя настолько готовой к прощению. Я помню, как гуляла с одной из своих лучших подруг, когда была на девятом месяце, и подумала: «Все продолжают говорить, что я буду любить своего ребенка больше, чем свою кошку. Но это не так. Может быть, я буду любить его так же сильно, как кошку?»

«Наутро после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, настал первый день моей жизни. Я просто смотрела. Я была так влюблена. Я также влюбилась во всех младенцев вокруг. Новорожденные просто замечательные. Это розовые, опухшие, хрупкие маленькие комочки жизни. Теперь я люблю всех детей. Теперь, когда я слышу, что ребенок плачет в ресторане, и я такая: «Оу-у-у!».