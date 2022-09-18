Более трети россиян не поддерживает запрет пропаганды чайлдфри

Зато большинство согласно с возрождением звания «Мать-героиня».
Дети

Дети - цветы жизни. Фото: Global Look Press

В России провели опрос насчет двух родительских инициатив. Первая – это восстановление звания «Мать-героиня». Согласно указу президента, оно будет присуждаться женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей — граждан России. Вторая - законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму.

Идею о «Матери-героине» поддержали 69% опрошенных, против оказались 15%, остальные затруднились ответить. Причем мужчины чаще голосовали «за». В комментариях многие даже предлагали снизить планку до пяти детей.

Что касается борьбы с пропагандой чайлдфри, то ту мнения разделились. Законопроект поддержали 41% опрошенных, но 35% - высказались против. И опять мужчины активнее голосовали «за». Но в возрастном срезе молодежь больше оказалась «против». А вот что по этому вопросу думают звезды.

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Добавим, что опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. Свои ответы дали 1600 представителей взрослого экономически активного населения из 353 населенных пунктов России.

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