Более трети россиян не поддерживает запрет пропаганды чайлдфри

В России провели опрос насчет двух родительских инициатив. Первая – это восстановление звания «Мать-героиня». Согласно указу президента, оно будет присуждаться женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей — граждан России. Вторая - законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму.

Идею о «Матери-героине» поддержали 69% опрошенных, против оказались 15%, остальные затруднились ответить. Причем мужчины чаще голосовали «за». В комментариях многие даже предлагали снизить планку до пяти детей.

Что касается борьбы с пропагандой чайлдфри, то ту мнения разделились. Законопроект поддержали 41% опрошенных, но 35% - высказались против. И опять мужчины активнее голосовали «за». Но в возрастном срезе молодежь больше оказалась «против». А вот что по этому вопросу думают звезды.