Инна Жиркова: Каждый Новый год мы встречаем в Дубае и дети ходят там в русскую школу

Многие из моих подписчиков знают, что новогодние каникулы по давней семейной традиции мы проводим в Дубае. После у Юры там же начинаются сборы, поэтому мы с детьми можем задержаться в Арабских Эмиратах до конца января — начала февраля. Так как и Дима, и Милана ходят в школу — у большинства возникает вопрос: как дети наверстывают пропущенные занятия. На этот вопрос я решила ответить в своей новой колонке.

Действительно, в Дубае в январе мы проводим очень много времени, но на обучении наших детей это никак не сказывается. Конечно, нашим преподавателям в петербургской школе такой подход не всегда нравится, но каждый раз мы берем задания у учителей и обещаем все выполнить к моменту их возвращения домой. Обычно так и происходит.

Дима и Милана ходят в русскую школу в Дубае, когда мы остаемся там на длительный срок. Мне важно, чтобы, несмотря на отпуск, дети не выпадали и не отставали от общеобразовательной программы.

Директор дубайской школы — моя давняя знакомая. Она — клиент моего ателье MiloMilo. В школе детей принимают прекрасно, им там очень комфортно. Учиться можно в две смены — в первую и во вторую. Мы с детьми выбираем вторую, чтобы днем они успели отдохнуть, поплавать и побыть на солнце.

Зимой в Дубае стоит замечательная погода, нет дикой жары, осадков, поэтому детям тут очень нравится. В дубайской русской школе они изучают русский язык, математику, рисование, историю. Одним словом, там собраны все предметы, которые мы проходим в российской школе. Но! Чтобы не отставать от сверстников в российской школе, помимо уроков, которые преподают в Дубае, мы дополнительно берем занятия по русскому языку, математике, литературе и другим предметам, чтобы учиться параллельно с программой в нашей школе в Санкт-Петербурге.

Таким образом, получается, что за месяц пребывания и обучения в Дубае, дети успевают не только не отстать от своей основной школьной программы, но и получить новые, дополнительные знания, которые лишними точно не будут.

Конечно, обучение в Дубае не из дешевых, ровно, как и обучение в частных школах в России, стоит все достаточно дорого. Но мы долгое время дружим с директором школы и, к тому же, мы — многодетная семья, нам делают хорошие скидки.

Что касается школы, то она совсем небольшая, очень уютная и современная, с профессиональными педагогами. Находится в прекрасном районе, который мы очень хорошо знаем.