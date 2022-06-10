«Хотела бы кормить грудью»: Оливия Манн просыпала детскую смесь на фоне ее дефицита в США

Актриса опасается, что ей будет нечем кормить своего полугодовалого сына.

В Америке на фоне пандемии, инфляции и срыва поставок продукции наметился дефицит смесей детского питания. Как передает издание People, в мае уровень нехватки данного товара на складах страны достиг 43 процентов.

На этом фоне особенно болезненно выглядит пост 41-летней актрисы и телеведущей Оливии Манн («Супер-Майк», «Избави нас от лукавого», «Люди Икс: Апокалипсис») от 9 июня. Звезда опубликовала фото того, как у нее в чемодане рассыпались сразу две упаковки детских смесей.

«Когда не хватает смеси, и вы открываете свой чемодан, чтобы обнаружить, что ваша тщательно упакованная формула открылась, и половины ее уже нет», — написала Оливия с грустным эмодзи.

Это уже не первый раз, когда артистка сокрушается из-за нехватки товаров для кормления грудных детей.

«Это так безумно, когда люди говорят: «Если ты будешь кормить грудью, тебе не придется беспокоиться о нехватке смеси!» У меня мало молока, поэтому в кормлении ребенка я полагаюсь на смесь, — написала Манн в Twitter ранее. — Хотела бы я кормить грудью, чтобы не паниковать из-за нехватки. Но у меня нет выбора».

Добавим, что Оливия родила своего первенца в ноябре 2021 года. Отцом ребенка стал комик Джон Мулани.

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