«Мы поехали на произвол судьбы»: Ваня Дмитриенко рассказал, как мама помогла ему стать звездой

Чтобы о юном певце узнала вся Россия, его семье пришлось переехать в Москву.

В новом интервью 16-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, как он попал в шоу-бизнес со своим хитом «Венера – Юпитер».

Юный артист рассказал, что родился в Красноярске и с трех лет вслед за своей старшей сестрой начал играть в детском театре. С семи лет начал заниматься музыкой. Жил творчеством и близких друзей практически не имел.

В 2014 году мама повезла его на конкурс «Поколение Next» в Сочи, где мальчик получил специальный приз жюри. Там его увидел продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов. Музыкальный деятель подошел к матери юного дарования и сказал, что у ее сына может быть большое будущее, но для этого нужно переехать в Москву.

«И мама без раздумий взяла, позвонила нам и говорит: «Все, переезжаем в Москву», — рассказал Дмитриенко в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Мама бросила работу, мы поехали вообще на произвол судьбы. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское».

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На переезд единогласно решилась вся семья юного артиста: мама, отчим и сестра. Родители какое-то время устраивали жизнь в Москве, искали новые заработки, пока Ваня посещал творческое объединение «Республика Kids».

«Но как-то все так сплотились – мы ж семья. И все как-то просто это прошли», — подытожил певец.

Он поделился, что имеет очень доверительные отношения с мамой и всегда слушается ее советов. По словам юноши, большая любовь матери сделала его не избалованным, а научила проявлять любовь к другим людям. Поэтому в 16 лет Ваня очень любит ухаживать за девушками и делать им романтические сюрпризы.

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