Зять Шварценеггера начал толстеть, доедая за своими детьми

Актер Крис Прэтт недавно стал папой в третий раз.

В августе 2020-го у актера Криса Прэтта и писательницы Кэтрин Шварценеггер родилась дочь Лайла Мария. А в мае 2022-го звездная пара подарила Арнольду Шварценеггеру еще одну внучку — Элоиз Кристину.

И вот 6 июня Крис Прэтт вышел к журналистам на премьере своего нового фильма «Мир юрского периода: Господство» в Лос-Анджелесе и рассказал, каково это быть многодетным отцом. У актера ведь есть еще 9-летний сын от первого брака.

По словам звезды «Стражей галактики», большую часть заботы о девочках взяла на себя его жена.

«У Кэтрин самые удивительные материнские инстинкты, — сказал Прэтт журналистам канала E! — Она действительно знает, что делать. Я последую ее примеру».

Однако заботливая супруга не избавила кинозвезду от необходимости менять подгузники.

«Они пахнут хуже, чем помет динозавров, но, к счастью, они намного меньше, — пошутил Крис. — Они гораздо более управляемы».

А еще актеру трудно сохранить стройную фигуру, потому что ему все чаще приходится доедать за своими наследниками.

«В последнее время я ем много пиццы и всего, что есть у моих детей. Я готовлю им обед, а они съедают только половину, и я думаю: «Ну, калории не считаются, если это было на их тарелке». Там остается много куриных наггетсов и картошки фри», — рассказал 42-летний актер.

Он добавил, что уже влезает не во все свои костюмы, и журналисты отметили, что очень хорошо понимают его проблему.

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