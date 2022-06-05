«Дико скучаю»: Мария Миронова поделилась, как сложно быть работающей мамой

В сентябре 2019 года актриса Мария Миронова родила второго сына Федю. С тех пор с ее участием вышло уже шесть картин.

В новом интервью с 49-летней звезды спросили, каково это быть работающей мамой — сложно или комфортно при соблюдении некоторых правил.

«Комфортом я это не назову. Комфортным это, наверное, может быть тогда, когда приоритетом стоит работа. А когда в приоритете ребенок, то это, конечно, сложно. Например, сейчас я снимаюсь в фильме, и моя работа предполагает отъезд. Когда я уезжаю больше, чем на три дня, встает дилемма, брать ли с собой ребенка, едет ли с нами няня, позволяют ли условия. Если оставляю и еду одна, то дико скучаю», — рассказала Миронова журналу The Voice.

Актриса поделилась, что со старшим сыном Андреем было проще из-за его самостоятельности. А вот маленький Федор оказался очень привязчивым – расставаться с ними каждый раз сложно.

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