Светлана Антонова рассказала, почему детям хорошо иметь братьев и сестер

3 июня актриса Светлана Антонова поделилась в соцсетях трогательным видео, как ее дети Таисия и Арсений гуляют за ручку по торговому центру.

Теплый ролик вдохновил многодетную маму рассказать о том, чем полезно ребенку иметь брата или сестру. 42-летняя артистка отметила, что дети в семье помогают друг другу развивать очень важный навык общения, особенно когда они не в школе или в детском саду.

«Братья и сестры — лучший «тренажер» для отработки социальных навыков, моральная поддержка в трудных ситуациях и зеркало для лучшего понимания нас самих, — пишет Антонова в Telegram. — Друзья приходят и уходят, родные братья и сестры остаются». «В идеале старшие и младшие дети в семье — это отличный источник взаимной моральной поддержки, особенно в ситуациях, когда обратиться за советом к родителям, поделиться с ними личной информацией затруднительно. Нередко только родные братья и сестры могут по-настоящему понять чувства друг друга (развод родителей, уход одного из близких членов семьи)». «Сохраняя хорошие взаимоотношения, они идут по жизни с пониманием того, что не одиноки в этом мире. Часто именно эти социальные связи оказываются самыми продолжительными».

Светлана пожелала, чтобы ее наследники поддерживали друг друга всю жизнь.

Напомним, у актрисы трое детей в браке с актером Александром Жигалкиным, а также есть почти взрослая дочь от первого мужа.

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