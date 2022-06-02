Ченнинг Татум и его бывшая жена солидарны в том, чтобы не пускать дочь по своим стопам

Звездные родители не дадут юной Эверли начать карьеру в кино, пока она не станет взрослой.

Как и любой любящий отец, голливудский актер Ченнинг Татум хочет всего самого лучшего для своей дочери Эверли. 31 мая, кстати, девочке исполнилось 9 лет.

Однако, есть одна вещь, которую звездный папа не готов дать своей наследнице, хотя с легкостью может. В новом интервью Ченнинг рассказал, что не хочет пока пускать девочку по своим стопам. В этом они с ее мамой, актрисой Дженной Дуан полностью солидарны.

«Дженна и я, мы всегда сходились во взглядах на этот вопрос. Довольно сложно быть ребенком-актером или артистом, — признался Татум изданию People. — Я также считаю, что если вы действительно хотите быть красивым артистом, вы должны жить настоящей жизнью. И я думаю, у детей в Голливуде, в целом, имеется много вещей, которые стоят на пути к нормальной жизни».

Проще говоря, знаменитый папа хочет, чтобы у его дочери было как можно больше настоящего детства, без камер и внимания прессы. На данный момент он определенно не готов отпустить Эверли в кино.

«Точно не в качестве главной героини фильма. Этого никогда, никогда не будет. Может быть, когда ей стукнет восемнадцать, если она захочет, и если у нас будет достаточно времени, чтобы сделать фильм, тогда отлично», — говорит Ченниг. «Когда ей исполнится восемнадцать, она проживет полноценную жизнь и сможет принимать собственные решения, тогда я поставлю ее во что угодно, во все, во что только смогу, потому что она будет самой крутой в мире, она уже самая крутая в мире».

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Добавим, что недавно Татум стал писателем – он выпустил книгу для своей дочери, вдохновившись общением с ней. Актер не остановился на достигнутом и уже написал вторую книгу.

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