«Детей нужно не только защищать, но и развивать!»: Гришаева поздравила зрителей с 1 Июня

Актриса считает, что для развития ребенка нужно с ранних лет водить его театр.

1 июня страна отмечает День защиты детей. С этим важным праздником россиян поздравила и заслуженная артистка РФ, худрук Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева.

«С праздником! С Днем защиты детей. А я бы добавила еще и слово «развитие»! Потому что детей нужно не только защищать, но и развивать! Что мы и делаем. Не устану говорить: приводите детей в театр с раннего детства! Давайте развивать и воспитывать наших детей вместе», — написала 50-летняя актриса в Telegram.

Она также поделилась видео, в котором вместе со своими коллегами из театра поет песню «Куда уходит детство», которую некогда исполняла Алла Пугачева.

Напомним, у самой Гришаевой двое детей: дочь Анастасия, которой скоро исполнится 26 лет, и 15-летний сын Илья.

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