Арсений Попов рассказал, как в детстве ему удалось завести кота вопреки нежеланию родителей

Комик Арсений Попов стал гостем кулинарного шоу Лайсан Утяшевой «Дерзкая готовка» и рассказал несколько историй из своего детства.

В частности, звезда «Импровизации» вспомнил, как ему удалось завести кошку, когда родители откровенно не хотели иметь животных в доме.

«У нас родители понимали, что питомец – это ответственность. И когда ребенок хочет, но не представляет, как это все будет, родители просто заглядывали на шаг вперед и понимали, что дети точно не будут убираться за животным – они и за собой-то еле-еле могут прибрать», — вспоминает Попов.

Однажды мамина подруга пришла и рассказала, что у ее знакомой заводчицы появились котята с черепаховым окрасом. Арсений и его сестра тут же хотели себе это чудо, но поняли, что отец не разрешит заводить питомца. Женщина обещала, что сама все устроит. И устроила-таки!

«Прошло много времени, все уже забыли. На папин день рождения пришли гости, мы открывали дверь, помогали куртки разносить… И я вижу, что заходит тетя Марина с коробкой, и у меня аж сердце остановилось, потому что я понял, что там котенок», — продолжил рассказ комик. «Я думаю: как папа будет на это реагировать? Потому он точно не хочет кошку. А мы сильно хотим. И что с ней произойдет? Кто победит – сила папиного слова или сострадание к домашним животным? А они еще подарили обычного кота черно-белого, но правильно его преподнесли». «Они сказали: «Сергей Александрович, вот кот. Его зовут Флоримон Ромуальд Третий». У него было сложное имя, какие-то графские корни у этого кота… И мне кажется, что папу это так зацепило. Он очень начитанный, умный, образованный. И мне кажется, он не смотрел на кота – он себе представлял, как будет друзьям рассказывать: «А это у меня Ричард Третий Замученный». И он получил титул этого кота, а мы, дети, получили питомца».

Артист уточнил, что подаренное животное до конца его дней так и не смогли приучить к лотку, но избавляться от него не стали.

Арсений добавил, что у него было замечательное детство в Омске, в котором «все было». Его отец даже однажды брал юного наследника на охоту. Они ничего не подстрелили, но зато застряли на «уазике» и насобирали грибов.

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