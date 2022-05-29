«Я уже подустала»: Серябкина пожаловалась на суровую «мамскую» диету, которой придерживается

29 мая певица Ольга Серябкина выложила в социальные сети несколько видео о том, как она поехала за продуктами вместе со своим мужем.

Проходя между прилавков гипермаркета, 37-летняя поп-звезда пожаловалась, что из представленных продуктов ей почти ничего нельзя. Причина кроется в том, что артистка кормит грудью своего маленького сына.

«У меня строжайшая диета, и она связана не с похудением, а, естественно, с ГВ-диетой, поэтому я ее не нарушаю. Тот случай, когда я ничего не нарушаю, — поделилась Серябкина в Telegram. – Но я уже подустала, конечно, потому что полгода я на таком как бы стрессе… Держусь. Вот уже думаю, когда буду сходить. Потому что мне хочется ну хоть что-нибудь, а не только печенье «Мария». «Я все хочу, но мне ничего нельзя!» — пожаловалась Ольга.

Она также пообещала написать для своих подписчиков список продуктов, которые ей можно и нельзя употреблять при грудном вскармливании.

Напомним, в ноябре 2021 года Серябкина родила своего первенца Луку и теперь время от времени рассказывает, как статус мамы изменил ее жизнь.

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