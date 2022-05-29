«Птенцов нужно пинками гнать из гнезда»: Родион Газманов одобрил воспитательный метод отца

В новом интервью 40-летний певец Родион Газманов поделился принципами воспитания своего знаменитого отца, которые ощутил на себе. В частности, артист рассказал, что когда ему исполнилось 18 лет, родители оставили его без финансовой помощи.

«Я считаю, что это был самый правильный воспитательный ход с их стороны. Птенцов нужно пинками гнать из гнезда, когда они уже научились летать. А если этого не сделать, то дети так и не смогут найти свой путь. Я рад, что научился все-таки летать. У меня был некий стимул стать самостоятельнее», — цитирует младшего Газманова издание «Мослента».

Певец согласился, что каждый родитель хочет поддерживать своего ребенка, баловать и давать возможность реализовывать мечты. Но при этом важно, чтобы наследник с ранних лет учился ставить перед собой цели и самостоятельно добиваться их.

«Должен быть какой-то, в хорошем смысле, голод. Это подстегивает, когда ты осознаешь, что нужно самостоятельно заработать на аренду квартиры, на бензин для машины и так далее. А когда ты сидишь дома, тебя кормят с ложечки, то у тебя и нужды нет стараться», — подытожил Родион.

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Напомним, в 18 лет, став самостоятельным, наследник Олега Газманова пошел работать барменом в ночной клуб и смог продвинуться до должности управляющего. Окончив Финансовую академию при Правительстве РФ, артист долгое время занимался бизнесом и лишь в 2012-м окончательно перешел в музыку.

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