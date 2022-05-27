«Почему как в тюрьме?!»: Ивлев ужаснулся питанию в школьных столовых

Знаменитый телеповар Константин Ивлев состоит в «Российском движении школьников». Вместе с этой организацией он бьет тревогу: в рядовых школьных столовых в РФ творится беда.

«Ужасная беда. Я, когда поездил по некоторым школам, просто чуть с ума не сошел! — признался популярный шеф в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». — Представляешь, питание, отношение, оборудование, инвентарь не изменились еще со времен моей школы! Сорок пять лет прошло!»

Ивлев отметил, что его общественная работа заключается в том, чтобы давать рекомендации школам, как улучшить питание детей. Чтобы ученики с аллергиями на некоторые продукты или другими ограничениями тоже могли найти для себя приемлемые блюда. Чтобы расширить меню и сделать его более разнообразным.

«Почему в школьном питании не дают выбора ребенку? Почему как в тюрьме — положили и хавай?! — возмущается шеф-повар. — Детей с самого детства в школе учат не как уважительно относиться к себе и другим, а учат рамкам. Вот, жри это! Другого не назову слова».

Константин привел в пример один завтрак из школьной столовой, который почти довел его до слез. Это были долька апельсина, кусок хлеба с маленьким кусочком докторской колбасы и стакан какао.

Повар отметил, что чиновники слышат его возмущения, но изменения приходят очень медленно.

Ивлев, кстати, взялся за еще одну инициативу, связанную с детьми, — организацию кулинарных летних лагерей. Шеф хочет, что ребята с детства понимали, сколько труда вкладывается в сбор урожая, подготовку продуктов и приготовление блюд.

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