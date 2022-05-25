«День рождения – это праздник родителя, а не ребенка»: Баста поделился неожиданным мнением

К своему дню рождения рэпер относится спокойно, а вот ради дочерей готов постараться.

Вопрос, а-ля что тебе подарить на день рождения, ставит рэпера Басту в тупик. Об этом он рассказал в новом интервью.

42-летний музыкант поделился, что вообще очень просто и даже банально относится к своему дню рождения. Настоящий праздник для него – это дни рождения дочерей.

«Они мои дети, и для меня это реально праздник – их появление в моей жизни. И вообще, день рождения – это праздник родителя, а не ребенка, — порассуждал Василий Вакуленко в беседе с каналом «Муз-ТВ». – Как бы, особых усилий я для того, чтобы родиться не приложил. Это данность. Другой вопрос, как моя мама оценивает это – праздник ли мое появление или нет». «Вот для меня появление моих дочерей – это большущий праздник. Я люблю дарить им подарки, готовиться к этому. Для меня это, правда, очень важно».

Напомним, в семье исполнителя подрастают 11-летняя Маша и 9-летняя Василиса. С их мамой Еленой Пинской артист состоит в браке уже почти двенадцать лет.

Добавим, что 24 мая вышел документальный фильм «Баста. Суперигра», в котором артист и его близкие рассказали невероятно много о семье Василия и его пути к успеху.

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