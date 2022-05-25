Отец звезды «Теории большого взрыва» приходил на съемку каждой серии с участием дочери

Актриса Кейли Куоко до сих пор благодарна папе за такую поддержку.

В знаменитом ситкоме «Теория большого взрыва» 279 серий. И на съемках почти каждой из них присутствовал человек, который не является актером, режиссером или другим членом съемочной команды. Это был отец главной актрисы проекта Кейли Куоко — Гэри Куоко, риелтор по профессии.

На днях 36-летняя звезда сериалов пришла в студию The Late Late Show и рассказала о том, какую невероятную поддержку оказал ей отец в главном проекте ее жизни. По словам Кейли, он приходил на съемку каждой серии с ее участием, ни одной не пропустил.

«У него было режиссерское кресло с его именем. Но он никогда не сидел в нем. Он всегда стоял, — рассказала актриса о своем отце. — И каждый раз во время занавеса, поклонов и вступления он был виден и показывал мне большой палец».

Кейли пояснила, что в начале шоу ей была необходима поддержка отца, а затем он просто стал неотъемлемой частью процесса создания сериала. Вся съемочная группа познакомилась с папой главной героини и поддержала необходимость его присутствия. Съемки долгоиграющего проекта закончились в 2019 году, и теперь Гэри скучает по ним.

Напомним, что Куоко снимается с раннего детства. И отец сыграл в ее актерской судьбе немалую роль.

«Он был тем, кто делал всякие видеозаписи со мной, когда я была маленькой, — вспоминает Кейли со слезами на глазах. — Он говорил мне: «Покажи улыбку, сделай грустное лицо, рассердись» и пытался увидеть, что я могу. А я была такой бездарностью. У меня до сих пор хранятся все эти кассеты».

Добавим, кроме «Теории большого взрыва» Куоко снялась в сериалах «8 простых правил», «Зачарованные» и ряде полнометражных фильмов. В 2020 году вышел новый телехит «Бортпроводница» с Кейли в главной роли.

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