«Зачем мужу видеть жену «как есть»: Сябитова не поддержала идею партнерских родов

Телесваха Роза Сябитова готовится стать бабушкой. Выбрав роддом для своей дочери Ксении, соведущая «Давай поженимся!» открыла для себя возможность партнерских родов и отметила, что в ее советской молодости нечто подобное сложно было даже представить.

«Обычно будущий отец сопровождал жену до приемного отделения и уезжал отмечать появление ребенка с друзьями. Сейчас же многие клиники предлагают своим клиентам провести самые первые дни жизни крохи всей семьей вместе, — рассуждает Сябитова в Telegram. — Вроде звучит все правильно, но я плохо представляю наше присутствие при этом интимном моменте». «Я допускаю, что воспитана в старых традициях, и поэтому, наверное, не понимаю, зачем мужу видеть жену «как есть», и что у нее «там» растянулось или разорвалось? По мне участники родов — это роженица, дитя и медицинский персонал, который сделает все, чтобы роды прошли хорошо».

Знаменитая сваха призналась, что она в растерянности по поводу партнерских родов и не знает, стоит ей быть настолько рядом в такой важный для дочери день.

Подписчики Розы Раифовны в основном выступили против этого нововведения, ссылаясь на то, что женщины годами рожали без него. Один из телезрителей отметил, что решать, кто из близких людей будет присутствовать на родах, должна сама роженица, все должно быть организовано с учетом ее комфорта.

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