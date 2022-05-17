Принц Гарри понадеялся, что его дети никогда не увидят соцсети в их нынешнем состоянии

Британский принц Гарри настаивает на том, что должны быть приняты новые законы о защите детей в социальных сетях.

16 мая знаменитый муж Меган Маркл выступил на вебинаре фонда 5Rights, посвященном безопасности детей в Интернете, и подробно высказался на эту тему.

37-летний герцог Сассекский отметил, что его наследники Арчи и Лилибет еще слишком маленькие для пользования соцсетями, но сам он приходит в ужас, когда думает о том, что когда-нибудь его дети выйдут в электронный мир.

«Как родители, я и моя жена обеспокоены тем, что следующее поколение будет расти в мире, где с ними обращаются как с цифровыми экспериментами, чтобы компании могли делать деньги, и где такие вещи, как ненависть и причинение вреда, каким-то образом нормализуются. Мы хотим, чтобы наши дети и все другие дети чувствовали себя вправе высказываться», — поделился принц.

Гарри согласился с тем, что большая часть социальных сетей не работает должным образом и нуждается в исправлении, поскольку все эти приложения и форумы по большей части предназначены лишь для того, чтобы втягивать в людей в агрессию или заставлять их цепенеть от ужасов окружающего мира.

«Мои дети еще слишком малы, чтобы познать онлайн-мир, и я надеюсь, что им никогда не придется познавать его в том виде, в каком он существует сейчас. Ни один ребенок не должен получить такой опыт», — сказал муж Меган Маркл.

Он также признался, что хотел бы навсегда обезопасить своих детей от онлайн-вреда, но понимает, что это практически невозможно.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.