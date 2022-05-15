«Я родилась в тот день, когда родилась ты»: Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила дочь с 18-летием

14 мая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поздравила свою дочь Эппл с 18-летием. Звездная мама опубликовала в социальной сети фотографию уже взрослой наследницы и написала под ней трогательные слова.

«18. Сегодня утром я немного потерял дар речи. Я не могла бы больше гордиться той женщиной, которой ты являешься. Ты — все, о чем я могла мечтать, и даже больше», — растрогалась звездная мама, которой в сентябре исполнится 50.

«Гордостью это не описать, мое сердце переполняется чувствами, которые я не могу выразить словами. Ты очень неординарна во всех отношениях. С днем рождения, моя дорогая девочка. Я надеюсь, ты знаешь, насколько ты особенная и сколько света принесла всем, кому посчастливилось тебя узнать. Особенно мне».

«Я говорю это все время и никогда не перестану… По словам тети Дрю (очевидно, Бэрримор, — Прим. авт.), я родилась в тот день, когда родилась ты. Я тебя люблю. Мама».