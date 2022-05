«Заново видишь вещи ее глазами»: Диана Крюгер рассекретила необычное имя дочери

Актриса Диана Крюгер («Троя», «Сокровище нации», «Бесславные ублюдки») родила своего первого ребенка только в 42 года. Радостное событие в жизни звезды случилось в 2018 году. И все это время она не спешила раскрывать публике имя своей дочери.

Но вот артистка решила раскрыть тайну – во время продвижения своей книги A Name From the Sky («Имя с небес»). Итак, девочку зовут Нова Теннесси.

«Нова на латыни означает новое начало, а звезда нова постоянно меняется и перерождается. И мы любим Теннесси и «Смоки-Маунтинс» (национальный парк-заповедник в Америке, — Прим. авт.), мы ездим туда на мотоциклах», — объяснила Диана имя своей дочери.

Затем она поделилась своими впечатлениями от материнства.

«В моем возрасте так много всего, что ты делал уже тысячу раз, но ты просто заново видишь это ее глазами. Будь то первое мороженое или первый снег, в жизни матери и дочери есть что-то такое освежающее и простое, что я только сейчас нашла притягательным», — говорит актриса.

Напомним, отцом ребенка Дианы является звезда сериала «Ходячие мертвецы» Норман Ридус. У него также есть взрослый сын от предыдущих отношений.

