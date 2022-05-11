Никакого насилия: Ева Мендес поделилась, почему не выйдет из затянувшегося актерского декрета

Уже восемь лет актриса нигде не снимается.

Возлюбленная Райана Гослинга, 48-летняя актриса Ева Мендес уже восемь лет находится в большом отпуске. Став мамой, звезда кино решила посвятить себя детям, тем более, что ее муж успешно зарабатывает за двоих.

И все же, рано или поздно Ева должна выйти из затянувшегося декрета (последним ее фильмом был триллер «Как поймать монстра» 2014 года, снятый Гослингом). На днях актриса появилась в шоу The View, и другие знаменитые дамы спросили ее, когда же она вернется в кино.

По словам Мендес, она совершит камбэк только ради особого фильма, в котором сможет участвовать, будучи мамой. И список подобных проектов крайне мал.

«Только если это забавный проект. Сейчас я не буду заниматься насилием и не хочу показывать сексуальность, список короток», — сказала Ева.

Добавим, что ранее у актрисы были роли во франшизе «Форсаж», в боевиках «Сквозные ранения», «Однажды в Мексике», «Призрачный гонщик», «Чистильщик», «Мститель» и многих других.

Напомним, вместе с Райаном Гослингом актриса растит двух дочерей: 7-летнюю Эсмеральду и 5-летнюю Амаду. Актерская пара не стала регистрировать брак.

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