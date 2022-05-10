«Ведь «яжмать»: Серябкина рассказала о сложности переезда с грудным ребенком

Певица хочет, чтобы ее сын рос за городом, где более чистый воздух.

10 мая певица Ольга Серябкина рассказала, что находится «в середине переезда за город, в дом». К середине мая артистка планирует завершить этот процесс. По ее словам, только сборы к этому шагу заняли у ее семьи неделю.

«Когда у тебя грудной ребенок, это дабл трабл (двойная проблема, — Прим. авт.)! Ничего не забыть, все предусмотреть и организовать… Причем просто перевезти вещи — это еще не самое сложное! Нужно учесть даже температуру пола, чтобы она была подходящая для ребенка, учащегося ползать. Плюс привыкнуть к тому, что из-за удаленности от города ты становишься менее мобильным. В общем, куча нюансов!» — написала Ольга в Telegram.

Однако звезда уверена, что все описанные сложно стоят того.

«Ведь «яжмать», а для ребенка находиться там, где более свежий воздух и чистая природа — лучший вариант познания этого мира», — добавила 37-летняя певица.

Напомним, Серябкина родила своего первенца 20 ноября 2021 года. Они вместе с мужем Георгием Начкебией назвали сына Лукой.

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