«Беременность делает меня очень смелой»: Монеточка рассказала об изменениях в характере

В новом интервью певица Лиза Монеточка раскрыла, что находится уже на шестом месяце беременности, и поделилась, какие изменения произошли с ее характером в этот период.

«Действительно есть такой момент, что у беременных немножко снижается критическое мышление. Это правда, — рассказала 23-летняя артистка в YouTube-шоу «А поговорить?». — Я понимаю, что есть какие-то объективные факторы, за которые я должна очень волноваться, по поводу своего ребенка. Но я знаю, что мне нужны прогулка, сон, еда и возможность пойти в больницу. Я хожу каждый месяц на эти УЗИ, мне говорят, что там все в порядке. И все — я знаю, что я сейчас делаю максимально все, что я могу».

«И, может быть, еще это снижение критики помогает мне публиковать свои стишки, даже когда я еще ими недовольна, делать какие-то рискованные высказывания и не бояться критики других людей. Беременность действительно делает меня очень смелой, очень открытой…»

«Я чувствую внутри себя очень сильный свет, силу, уверенность. Я еще не хотела говорить про свою беременность, потому что ходят же всякие поверья, что там можно что-то сглазить. А сейчас я чувствую: во мне есть много добра, света – меня так просто не сглазить каким-то злодеям и негодяям. Есть такое ощущение, что этот ребенок — как будто такой внутренний маячок добра, зла. Приятно это чувствовать».