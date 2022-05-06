«Очень хотел и ждал нашего сына»: Серябкина рассказала, каким отцом стал ее муж

37-летняя певица Ольга Серябкина уже почти полгода, как стала мамой сынишки Луки. В новом интервью она рассказала об изменениях в своей жизни с приходом материнства.

Артистка поделилась, что уже полноценно вернулась к работе, выпустила новый альбом, который сама же и спродюсировала. При этом она продолжает кормить малыша грудью и старается успевать во всех сферах жизни. Ухаживать за ребенком звезде помогают ее мама и няня.

Ну и, конечно, огромную поддержку оказывает муж Ольги Георгий Начкебия.

«Гоша уделяет ребенку много времени, по особому с ним общается, — рассказала Серябкина изданию «СтарХит». — Не знаю, что такое отцовский инстинкт, но мой муж очень хотел и ждал нашего сына. Когда родился Лука, супруг первым взял его на руки. Для меня это было очень значимо и важно. Мне кажется, это один из тех моментов, который будем помнить всегда».

Поддержка родных была особенно важна для певицы, так как ее не миновала послеродовая депрессия. Другим мамочкам, которые столкнутся с этой проблемой, Ольга посоветовала обязательно проговаривать свои мысли и эмоции с родными и близкими, не держать тревогу в себе.

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