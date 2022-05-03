«Эмпатия повышена»: Софи Тернер считает, что материнство сделало ее лучшей актрисой

Звезда «Игры престолов», 26-летняя актриса Софи Тернер в 2020 году впервые стала мамой. А в 2022-м фанаты узнали о ее второй беременности.

Рассказывая о своем материнстве, девушка отмечает, что рождение ребенка принесло ей не только личное счастье, но и профессиональный рывок. Она считает, что стала лучше играть роли, чем до того, как у нее появилась дочь.

«Концепция семьи сделала меня гораздо более эмоциональным человеком. Эмпатия повышена, чувства к семье просто переполняют. Это сделало меня лучшей актрисой, то, что я стала матерью», — поделилась Тернер в подкасте UnWrapped.

Добавим, что недавно актриса снялась в новом криминальном сериале «Лестница» для потокового сервиса HBO Max. Для нее это дебют в подобном жанре.

Напомним, Софи замужем за музыкантом Джо Джонасом. Звездная пара не показывает лица своей дочери Уиллы, которой летом исполнится уже два года.

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