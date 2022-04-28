«Все со временем пригодилось»: Жанна Эппле поблагодарила мать за нагруженное детство

Будущая актриса ходила на несколько спортивных секций и в музыкальную школу.

В новом интервью 57-летняя актриса Жанна Эппле вспомнила свое детство в Москве.

По словам звезды, большую часть времени она училась, занималась в секциях и была предоставлена сама себе. Много ездила одна по городу — между домом, школой и дополнительными занятиями. В будние дни девочка видела мать-учительницу только в 8 утра, а потом уже уставшую в 9 вечера.

«Все мое детство — это время обязательств и постоянной изнурительной учебы: английская спецшкола, музыкальная, художественная гимнастика, бассейн. Трудно было, но теперь я благодарю мать: все со временем пригодилось, а спорт особенно — воспитал бойцовый дух, выносливость и дисциплину», — призналась Эппле журналу «Москвич».

Добавим, что в юности актриса также занималась фигурным катанием и балетом, получила разряд по плаванию. Спортивная форма и знание музыки очень пригодились ей во время учебы в ГИТИСе.

Кстати, Жанна отметила, что привычки праздно гулять по городу у нее с годами так и не появилось — она всегда «ходит по делу».

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