«Оригинально и круто»: Гвинет Пэлтроу рассказала, почему ее дочь зовут «яблоком»

У 49-летней голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу двое детей. И если сын звезды получил обычное еврейское имя Мозес (Моисей), то ее дочь зовут Эппл (Apple, на английском – «яблоко»).

Девочке уже 17 лет, а поклонников актрисы до сих пор волнует вопрос, откуда взялось это необычное имя. На днях Пэлтроу провела «прямой эфир» в социальной сети, и один из подписчиков спросил ее об этом.

Гвинет ответила, что ответственность за это имя несет отец ребенка, фронтмен рок-группы Coldplay Крис Мартин.

«Ее папа придумал это имя, и я влюбилась в него, — призналась кинозвезда. — Я думала, что это было оригинально и круто. Я не могу представить, чтобы ее называли как-то иначе».

Напомним, брак звезд продлился с 2003 по 2016 годы, в семье родилось двое детей. С 2018 года актриса замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым начала встречаться еще до развода с музыкантом.

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