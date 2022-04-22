Юля Коваль о воспитании сына: «Мальчиков нужно как можно раньше «отпочковывать»

24 апреля в кулинарной передаче «Жидковские штучки» на канале «Суббота!» появится блогер и телеведущая Юля Коваль. Она приготовит креветки в беконе и салат из помидоров, моцареллы и рукколы, а также расскажет зрителям о своем материнстве.

«Моему ребенку скоро исполнится 7 лет. Я считаю, что мать я хорошая и в будущем буду такой же, — сказала Юлия на съемках передачи. — Я его очень люблю — мы с ним друзья, товарищи». «Я в целом такая мамочка, которая спокойно отпустит сына в свободное плавание. Мальчиков нужно как можно раньше «отпочковывать» от матерей, иначе вырастет ребенок, который будет полностью зависеть от мамской юбки. К семи годам я его научила, что самое важное — быть самостоятельным».

У сына Юлии Тимофея есть отец, но сама телеведущая свободна и не скрывает, что ищет новую любовь. Наличие ребенка не мешает ей активно знакомиться с новыми мужчинами. Причем 28-летняя девушка делает это без помощи сайтов знакомств.

«У меня есть сын, я его никогда не скрывала. Кстати, у меня поздно проявился живот — до седьмого месяца ко мне в метро подходили знакомиться», — поделилась Коваль деталями личной жизни.

Почему Юлия завязала с алкоголем и какие еще тайны молодой мамы всплыли на передаче?

Смотрите шоу «Жидковские штучки» — 24 апреля в 18:00 на канале «Суббота!»

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