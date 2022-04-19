«Считаю себя домохозяйкой»: Джулия Робертс 20 лет не снималась в ромкомах из-за детей

Актриса постаралась, чтобы съемки не отнимали ее драгоценное время с сыновьями и дочкой.

Осенью 2022 года выйдет новая романтическая комедия «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Для последней это будет первый ромком за 20 лет. А ведь она в свое время сделал себе имя на фильмах подобного жанра («Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг-Хилл»).

В новом интервью 54-летняя Робертс пояснила, почему она так долго сторонилась романтических комедий. По словам актрисы, все это время ей не попадались такие же интересные сценарии, как у «Ноттинг-Хилла» или «Свадьбы лучшего друга». Сюжет ромкома «Билет в рай» — первый, что ей понравился в новом веке.

Но это не единственная причина. Джулия придирчиво подбирала сценарии, потому что в 2000-х у нее родились трое детей, и поверх работы навалилось множество материнских обязанностей. Но актриса с удовольствием исполняла роль мамы и больше уделяла время наследникам, чем поиску новых ролей.

«Я испытываю чувство большой гордости за то, что нахожусь дома со своей семьей, и считаю себя домохозяйкой. На протяжении большей части юной жизни моих детей они видели, как их отец уходит, а я немного работаю, но они этого почти не замечали. Как будто меня не было только тогда, когда они спали или были заняты еще чем-то», — рассказала Робертс журналу New York Times.

Однако теперь, когда ее дети стали старше, Джулии, наоборот, важно показать, что их мама — творческий человек и как работа имеет большое значение для нее. Поэтому актриса вновь активизировала свою карьеру.

Напомним, в 2002 года кинозвезда вышла замуж за оператора Дэниела Модера. В 2004-м у пары родилась двойня — девочка Хэзел и мальчик Финнеас. В 2007-м к ним добавился братик Генри.

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