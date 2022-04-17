«Важнее всего его характер»: принц Гарри поделился, кем хочет стать в будущем маленький Арчи

Вечером 16 апреля британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили церемонию открытия «Игр непобедимых» в Гааге (Нидерланды). Во время мероприятия герцог Сассекский, он же основатель этих соревнований, сказал речь, а в ней рассказал, кем хочет стать его сын Арчи, которому скоро исполнится 3 года.

«Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, в какие-то дни он отвечает, что будет астронавтом, в другие — пилотом, очевидно, вертолета. Или Квази из «Октонавтов» (детский мультфильм, — Прим. авт.). Если вы смеетесь, значит, вы его видели», — со смехом поведал Гарри со сцены. «Но я напоминаю ему, что независимо от того, кем он хочет стать, когда вырастет, важнее всего его характер. И ничто не сделало бы его маму и меня более гордыми, чем видеть его характер таким, какой он есть сегодня».

Напомним, принц и его жена-актриса Меган Маркл являются родителями 2-летнего Арчи и 10-месячной Лилибет. Ранее наследник британского престола отказался от королевских обязанностей и переехал с семьей в Америку.

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