Алек Болдуин ответил, почему они с женой продолжают заводить новых детей

У актера и его супруги Хиларии уже шесть наследников, и они ждут еще седьмого.

У 64-летнего актера Алека Болдуина и его жены Хиларии шестеро детей. И в 2022 году стало известно, что пара ждет еще и седьмого!

Ну куда столько?! Наверняка так думают многие поклонники кинозвезды. И 14 апреля Алек как будто дал ответ всем тем, кого посещают подобные мысли.

Он выложил в социальную сеть видео со своей пока что самой маленькой дочерью Люсией (девочка родилась в феврале 2021 года с помощью суррогатной матери) и сделал проникновенную подпись.

«Люди спрашивают, почему. Вот почему. Быть родителем — это высшее путешествие», — написал Болдуин.

На видео годовалая малышка заливисто смеется и что-то лопочет, реагируя на речь взрослых. Комментарии под роликом наполнились умилениями подписчиков. Похоже, что даже убежденные чайлдфри получили исчерпывающий ответ.

Напомним, у актера подрастают 8-летняя Кармен, 6-летний Рафаэль, 5-летний Леонардо, 3-летний Ромео и малыши Эдуардо и Люсия. Также есть уже взрослая дочь Айрленд от первого брака.

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