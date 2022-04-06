«Всегда путешествуем вместе»: Алисия Викандер впервые рассказала о своем материнстве

В 2021 году актерская пара — Алисия Викандер и Майкл Фассбендер — стала родителями. Однако подробностей о ребенке звезд поклонники до сих пор не знают, потому что знаменитые родители держат свою личную жизнь в тайне.

Но 6 апреля в Сети появилось новое интервью 33-летней Алисии, в котором она поделилась некоторыми деталями своего материнства.

«Некоторое время я пыталась забеременеть. Поэтому у меня были довольно трудные времена в период самоизоляции. Какое-то время я боролась, — рассказала актриса журналу Harper’s Bazaar. — Я даже не думала, что хочу детей, пока мне не исполнилось тридцать. Какое-то время я не думала, что смогу забеременеть (после выкидыша. — Прим. авт.). Но теперь у меня есть ребенок, и я обнаружила, что изменилась во всех смыслах. Это жизнь. Она такая глубокая».

После некоторого перерыва на беременность и роды Алисия вернулась к своему безумному графику, уже снимается в новом сериале. Ее супруг Майкл тоже очень востребован в кино. Но полагаться на нянек актеры не хотят.

«В моей маленькой семье, вместе с мужем и ребенком, мы всегда путешествуем вместе. Таково правило. Мы организовываем работу так, чтобы один из нас всегда мог быть с ребенком», — поделилась Викандер.

Кстати, во время интервью она не упоминала имя и пол своего дитя, но журналист, видевший малютку, написал, что это мальчик.

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