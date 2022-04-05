«Она могла это делать в коридоре»: Барановская высказала претензии в адрес своей матери

В одном из своих интервью телеведущая Юлия Барановская вспомнила маленький лайфхак своей матери, которым та заставляла дочку вставать по утрам. Эдакий стопроцентный будильник.

«Я очень тяжело реагирую на запахи. Очень. Если это какой-то тяжелый, не дай бог, цветочный аромат, то все — у меня моментально начинает болеть голова, — призналась звезда в шоу «Быть человеком». — У моей мамы были чудовищно тяжелые духи. И она, конечно, могла это делать в коридоре в нашей коммунальной квартире. Но она делала это в комнате, и я очень быстро просыпалась в школу. Я просто не могла этого переносить».

В той же передаче Барановская поделилась сожалением из детства, в котором отчасти винит мать. Ведущая призналась, что мечтала научиться играть на рояле, но так и не пришла к этому. Много лет спустя она хотела обустроить в своем доме гостиную с белым роялем, но поняла, что музыкальный инструмент ей не нужен в виду неумения на нем играть.

«И вот я звонила маме: «Какого черта ты меня не отдала (в музыкальный класс. — Прим. авт.) в школе?!» — добавила со смехом Юлия. – Поэтому, конечно, мои маленькие дети учились играть и на пианино, и на скрипке, учили все языки, рисовали, лепили, вышивали. В совсем маленьком возрасте они были нагружены по полной. Потом я, конечно, пришла в себя и поняла, что они уже не будут это делать за меня».

Барановская подчеркнула, что, если она чего-то хотела в своей жизни, то она это делала, и только белый рояль остался несбывшейся мечтой.

Напомним, телеведущая родилась в семье школьной учительницы и инженера, у нее две младшие сестры. Родители разошлось, когда Юлии было 10 лет.

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