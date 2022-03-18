Скарлетт Йоханссон озвучила факт о себе, который никогда не должны узнать ее дети

В прошлом актрисы есть обстоятельство, за которое ей очень стыдно.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон является мамой семилетней дочери Роуз, а также в 2021 году у него родился мальчик, которого она назвала Космо.

В новом интервью звезду Marvel спросили, есть ли что-то такое в прошлом 37-летней актрисы, что она хотела бы скрыть от своих детей. Такое обстоятельство нашлось, и оно не касается бурной личной жизни артистки.

«Моя дочь, возможно, уже спрашивала меня об этом раньше… — поделилась Скарлетт в «Шоу Дрю Бэрримор». — Я курила, когда была моложе, и мне так стыдно за это. Я просто не хочу, чтобы она когда-нибудь подумала, что я когда-то считала, что это круто, потому что она никогда, никогда, никогда не будет курить».

Йоханссон добавила, что верит в то, что ребенку можно что-то запретить и он никогда не будет этого делать. Звездная мама опасается лишь того, что ее дочь поймет, зачем она позволяла себе вредные привычки.

Внимание! Минздрав России предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.

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