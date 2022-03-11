Маленькая дочь Руперта Гринта выучила «мама», «папа» и бранное слово

Девочка, которой нет и двух лет, довольно часто повторяет нецензурное словечко.

В 2020 году звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом. У актера и его девушки Джорджии Грум родилась дочь, которую родители назвали Уэнсдэй. В мае ей исполнится два года.

На днях 33-летний актер стал гостем The Tonight Show и рассказал о своей маленькой проказнице. Он поделился, что уже показывает дочке трейлеры «Гарри Поттера», скоро девочка посмотрит и сами фильмы. У нее есть волшебная палочка и другие игрушки с изображением Рона Уизли (звездная роль Гринта).

Руперт рассказал и о том, как его дочь начала говорить.

«Она говорит «папа» и «мама», эти слова выучила как бы одновременно. Кроме того, слово *** (самое популярное ругательство в английском языке, — Прим. авт.) выучилось довольно быстро, — поделился 33-летний актер. — Теперь она просто говорит его всякий раз, когда взволнована».

Характер у маленькой Уэнсдэй явно непростой. Гринт рассказал, что в день записи этой передачи он привел дочь в магазин игрушек, и она просто ходила и роняла товары с полок. Наверняка, приговаривая при этом бранное словечко из своего пока небогатого лексикона.

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