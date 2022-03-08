Райан Рейнольдс вспомнил детство и назвал родителей «абсолютными неудачниками»

Актер удивляется, как ему позволяли смотреть взрослые фильмы в юном возрасте.

На днях голливудский актер Райан Рейнольдс стал гостем американской передачи The Today Show, где прорекламировал свой новый фильм «Проект Адам».

45-летний артист поделился, что эта картина вдохновлена киноклассикой, которую он смотрел в детстве, и пропитана ностальгией по таким шедеврам, как «Назад в будущее», «Инопланетянин» и «Останься со мной».

«Эти фильмы напоминают мне о том, как я был ребенком, и смотрел их вместе с отцом. Они не разделяют аудиторию по возрасту, они действительно поражают как детей, так и взрослых в равной степени», — сказал Райан.

Затем актер пошутил, что детстве он смело смотрел такие фильмы, которые сегодня не может показать своим маленьким дочкам. Например, где-то в 5 лет он познакомился с такими лентами, как «Останься со мной» 1986 года по Кингу и «Дюну» 1984-го.

Обе картины имели возрастной рейтинг R (аналог российского 18+) и произвели на будущего актера сильное впечатление. Рейнольдс признался, что такое кино ему явно было рано смотреть в том возрасте.

«Где же были твои родители?» — спросила у гостя ведущая шоу. «Они были кошмарными. Абсолютные неудачники как родители, — пошутил в ответ Райан. — Это родительская ошибка 101».

Добавим, что звезда кино родился в обычной канадской семье. Его родители работали в торговле, да еще и имели четверых детей (Рейнольдс является младшим из четырех братьев), так что мальчику вряд ли доставалось много внимания от мамы и папы.

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