Актер Оскар Айзек показал на своем примере, как важно позволять детям дурачиться

Свой самый первый фильм звезда кино снял на заднем дворе, когда ему было 10 лет.

5 марта голливудский актер Оскар Айзек («Звездные войны», «Люди Икс: Апокалипсис», «Дюна») выступил с собственной речью в популярном вечернем шоу Saturday Night Live.

Для западных звезд это считается большой честью, настоящим звездным часом, но 42-летний артист потратил свой монолог перед всей страной на то, чтобы рассказать о смешном самодельном фильме, который он снял в 10 лет на заднем дворе дома своего друга.

Здесь стоит отметить, что недавно актер присоединился к киновселенной Marvel, сыграв главную роль в супергеройском сериале «Лунный рыцарь». Это очень символично, потому что самый первый Оскара, который он снял, будучи школьником, назывался «Мститель».

«Он, возможно, лучше, чем настоящие «Мстители», и я сделал его за половину бюджета — всего около 110 миллионов долларов, — пошутил Айзек. — Но я воспринял его очень серьезно, может быть, даже слишком серьезно».

Актер показал несколько сцен из того самого детского фильма. В них он изображает ниндзя, который тренируется перед смертельным боем со своим заклятым врагом. Потом показана сама схватка: герой закалывает злодея катаной (обоих персонажей сыграл юный Айзек), а затем слизывает бутафорскую кровь со своего клинка.

«Теперь вы можете спросить, Оскар, почему ты используешь свой монолог, чтобы показать нам старые домашние видео? А причина в том, что важно поощрять детей быть чудаками, — сказал актер в финале своей речи. — Потому что один из этих чудаков когда-нибудь может вырасти до того, чтобы вести Saturday Night Live».

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Добавим, что в юности Оскара исключили из школы за то, что он обожал развлекать одноклассников веселыми выходками, которые зачастую переходили грань дозволенного. Свою неуемную энергию парень пустил в панк-рок и актерское мастерство. И в последнем, как мы видим, добился немалых высот.

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