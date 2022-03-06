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Актер Оскар Айзек показал на своем примере, как важно позволять детям дурачиться

Свой самый первый фильм звезда кино снял на заднем дворе, когда ему было 10 лет.

Актер Оскар Айзек показал на своем примере, как важно позволять детям дурачиться

5 марта голливудский актер Оскар Айзек («Звездные войны», «Люди Икс: Апокалипсис», «Дюна») выступил с собственной речью в популярном вечернем шоу Saturday Night Live.

Для западных звезд это считается большой честью, настоящим звездным часом, но 42-летний артист потратил свой монолог перед всей страной на то, чтобы рассказать о смешном самодельном фильме, который он снял в 10 лет на заднем дворе дома своего друга.

Здесь стоит отметить, что недавно актер присоединился к киновселенной Marvel, сыграв главную роль в супергеройском сериале «Лунный рыцарь». Это очень символично, потому что самый первый Оскара, который он снял, будучи школьником, назывался «Мститель».

«Он, возможно, лучше, чем настоящие «Мстители», и я сделал его за половину бюджета — всего около 110 миллионов долларов, — пошутил Айзек. — Но я воспринял его очень серьезно, может быть, даже слишком серьезно».

Актер показал несколько сцен из того самого детского фильма. В них он изображает ниндзя, который тренируется перед смертельным боем со своим заклятым врагом. Потом показана сама схватка: герой закалывает злодея катаной (обоих персонажей сыграл юный Айзек), а затем слизывает бутафорскую кровь со своего клинка.

«Теперь вы можете спросить, Оскар, почему ты используешь свой монолог, чтобы показать нам старые домашние видео? А причина в том, что важно поощрять детей быть чудаками, — сказал актер в финале своей речи. — Потому что один из этих чудаков когда-нибудь может вырасти до того, чтобы вести Saturday Night Live».

Добавим, что в юности Оскара исключили из школы за то, что он обожал развлекать одноклассников веселыми выходками, которые зачастую переходили грань дозволенного. Свою неуемную энергию парень пустил в панк-рок и актерское мастерство. И в последнем, как мы видим, добился немалых высот.

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