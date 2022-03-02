«Столько суждений, это безумие»: Скарлетт Йоханссон поделилась, почему скрывала беременность

37-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон дала большое интервью, в котором затронула вопросы материнства.

Напомним, у звезды подрастают 7-летняя дочь Дороти и сын по имени Космо, которому нет и года. Это дети от второго и третьего брака артистки.

Йоханссон рассказала, что старательно скрывала обе свои беременности, чтобы публика не разглядывала ее тело «под лупой».

«Я хотела иметь свои собственные чувства по поводу моего меняющегося тела, и чтобы другие люди не говорили мне, как они меня видят, будь то позитивные или негативные комментарии. Когда была беременна своим сыном, я поняла: забавно, как много ярлыков люди навешивают на тебя, когда ты в положении, — свои надежды, свои суждения или желания, многое из этого навязывают беременным женщинам», — поделилась Скарлетт с изданием Vanity Fair. «Одна подруга, когда я сказала ей, что беременна — она знала, что я пытаюсь забеременеть, — выдала: «Вот черт. Отлично, но не отлично». А я ответила: «Ты настоящий друг». Я чувствую, что за последние пять лет многое продвинулось вперед с точки зрения расширения прав и возможностей женщин, но эта тема как будто остается в средневековье. Столько суждений, это безумие».

Добавим, что сейчас актриса замужем за сценаристом популярной американской телепередачи Saturday Night Live Колином Джостом. Их сын родился в августе 2021 года.

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