Певица Пинк запрещает 10-летней дочери иметь телефон

Звездная мама еще не готова к тому, чтобы ее наследники погрузились в соцсети.

42-летняя певица Пинк отказывается покупать своим детям телефоны. У американской звезды подрастают 10-летняя дочь Уиллоу и 5-летний сын Джеймсон. И старшая все настойчивей намекает матери, что хочет смартфон «как у всех».

«Есть светлая сторона и темная сторона технологий, даже для взрослых. Детям я еще не готова их показать, — поделилась Пинк с каналом Today. — У меня есть 10-летняя дочь, у которой нет телефона, хотя вчера она указала мне: «Ты знаешь, что у большинства детей в моем классе, пятом классе, есть телефон». Меня это не тронуло. Мне плевать».

При этом певица не является ярой противницей использования современных технологий в отношении детей. Недавно она записала для одного из приложений несколько собственных сказок на ночь, чтобы родители могли включать их малышам.

Ведущий шоу, общавшийся с Пинк, одобрил ее позицию. Он отметил, что является отцом 12-летнего сына, у которого есть смартфон, и из-за этого папе бывает очень сложно оторвать ребенка от TikTok перед сном.

Кстати, в том же интервью звезда рока поделилась, что из-за пандемии не давала концертов уже три года и сейчас рвется вернуться на сцену.

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